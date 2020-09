'디지털 교도소'에서 신상 공개된 고대생 사망…경찰 수사

[아시아경제 이승진 기자] 성범죄자나 강력범죄자의 신상정보를 공개하는 '디지털 교도소'에 성범죄자로 신상이 올라온 고려대학교 재학생이 최근 사망한 것으로 확인됐다.

유족 측은 디지털 교도소에 신상이 올라온 사실에 대해 명예훼손이라며 경찰에 고소했다. 디지털 교도소 측은 무고에 대한 반박글을 곧 게시할 예정이라고 공지해 논란이 예상된다.

5일 고려대학교 커뮤니티 '고파스'와 경찰 등에 따르면 고려대학교 19학번 재학생 A씨(21)는 지난 3일 사망했으며 경찰은 A씨가 이전에 명예훼손으로 고소한 디지털교도소 관계자들을 수사 중이다.

A씨는 생전 '고파스'에 지난달 12일 본인의 신상이 디지털교도소에 올라왔다면서 "디지털교도소에 올라온 사진과 전화번호, 이름은 제가 맞지만 사이트에 올라온 그 외의 모든 것은 결코 사실이 아니다"라고 주장했다.

A씨는 "7월8일 오후 11시경 모르는 사이트에 가입이 됐다는 문자가 와서 URL을 누른 적도 있고 비슷한 시기에 모르는 사람한테 핸드폰을 빌려준 적도 있긴 합니다만 정확한 연유는 모르겠다"며 휴대전화 번호가 해킹당했다고 주장했다.

앞서 디지털교도소는 A씨가 22살인 지인에 대해 '지인능욕'을 했다며 얼굴과 사진, 학교, 전공, 휴대전화번호 등 신상을 공개했다. 지인능욕이란 지인의 얼굴에 음란사진을 합성해 인터넷상에서 공유하는 행위를 일컫는다.

디지털교도소는 A씨는 지난 7월6일 텔레그램에서 22살 지인에 대해 '지인능욕'을 해달라고 요청했으나, 이를 피해자측 제보로 디지털교도소 측에서 알아내자 7월8일 자신의 전화번호와 반성하는 요지의 음성을 담은 파일을 보냈다고 주장했다.

디지털교도소는 이에 대한 증거로 음성파일과 텔레그램 대화 화면 캡처 사진을 사이트에 올렸다. 또 A씨가 자신이 아니라고 올린 해명 글을 함께 올리며 현재도 지인능욕 가해자가 A씨일 정황이 높다고 주장하고 있다.

A씨가 재학했던 학과 학생회는 "A씨의 억울함을 풀고 진실을 알리기 위해 최선을 다하겠다"는 입장문을 냈다. 이후 디지털 교도소 홈페이지에서는 디지털 교도소를 비난하는 글이 쇄도해 댓글 기능을 막아둔 상태다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr