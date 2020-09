광화문 집회 관련 확진자 510명…비수도권 확진자 256명

[아시아경제 이승진 기자] 지난달 15일 서울 광화문 등지에서 열린 집회 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 500명을 돌파했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 5일 낮 12시 기준으로 광화문 집회 관련 확진자가 전날보다 37명 늘어 누적 510명이 됐다고 밝혔다. 이 가운데 비수도권 확진자가 256명으로, 수도권(254명)보다 많아졌다.

서울 성북구 사랑제일교회와 관련해선 접촉자 조사 중 4명이 추가돼 누적 확진자는 1156명으로 증가했다.

이들 중 교인 및 방문자는 592명, 추가 전파 사례는 483명, 조사 중인 사례는 81명 등이다. 확진자의 연령을 보면 60대 이상이 466명으로, 전체 확진자의 40.3%를 차지했다.

전국적으로 산발적인 집단감염은 계속됐다.

역학조사 결과 대구 북구 '동충하초 사업설명회' 집단감염의 경우 광화문 집회와 연관성이 확인돼 재분류됐다. 사업설명회 확진자 자체는 5명이 추가돼 총 30명으로 늘었다.

곽진 환자관리팀장은 "대구 사업설명회를 주관한 분이 설명회 개최 전에 서울을 방문했다"며 "동충하초 사업설명회 개최와 관련해 서울을 방문했는데 여기서 도심집회 참석자와 접촉한 것으로 파악됐다"고 설명했다.

서울에서는 송파구 쿠팡송파2캠프에서 전날 첫 확진자가 나온 이후 2명이 추가돼 지금까지 총 3명이 양성 판정을 받았고, 동작구 카드발급업체 진흥글로벌과 관련해선 3명이 추가돼 누적 확진자는 39명이 됐다.

인천 중구 파라다이스호텔에서는 지난달 31일 첫 확진자가 나온 이후 접촉자 조사 중 7명이 추가돼 현재까지 총 8명이 양성 판정을 받았다.

충남 청양군 김치공장과 관련해 1명이 추가돼 누적 확진자는 23명이 됐고, 부산 연제구 오피스텔(부동산 경매) 감염 사례에선 6명이 추가돼 지금까지 18명이 확진됐다.

감염 시기와 경로과 명확하게 밝혀지지 않은 '불분명 환자' 비율은 전날(23.3%)보다 소폭 내려갔다. 지난 23일부터 이날까지 신규 확진자 4008명 가운데 감염 경로를 '조사 중'인 사례는 899명으로 22.4%에 달했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr