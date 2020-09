[아시아경제 이창환 기자] 삼성전자와 LG전자가 유럽 최대 가전전시회 IFA와 연계된 'IFA 제품 기술 혁신 어워드'에서 나란히 수상했다.

5일 IFA에 따르면 삼성전자는 QLED(QD-LCD) 디스플레이 기술 부문에서 QLED 8K TV로, 의류 관리 혁신 부문에서 에어드레서로 각각 최고상을 받았다.

LG전자는 나노-IPS 애플리케이션 혁신 디스플레이 부문에서 모니터 LG 울트라 기어로 이름을 올렸다.

이 밖에 일본 파나소닉은 세탁기로, 중국 BOE는 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이로 상을 받는 등 총 19개 제품 및 기술이 'IFA 제품 기술 혁신 어워드'를 수상했다.

