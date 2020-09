태풍 마이삭에 뉴질랜드, 가축 수출 중단키로

[아시아경제 구채은 기자] 소 수천마리를 태우고 뉴질랜드에서 출발한 선박이 바다에서 태풍으로 전복되자 뉴질랜드 정부가 가축 수출을 중단하기로 했다.

4일 외신에 따르면 뉴질랜드 정부는 3일(현지시간) 산 채로 동물을 수출하는 방식을 전면 금지하는 방안을 비롯해 새로운 규제안을 고려하고 있다.

앞서 전날 소 약 5800마리를 태우고 뉴질랜드를 출발해 중국으로 향하던 파나마 국적 화물선 '걸프 라이브스톡 1호'가 동중국해 해상에서 태풍 마이삭을 만나 전복되는 사고가 발생했다.

이 사고로 배에 타고 있던 필리핀, 호주, 뉴질랜드 국적의 선원 43명 중 41명이 실종됐다. 구조된 선원 1명을 제외한 나머지 1명은 숨진 채로 발견됐다. 뉴질랜드에 본부를 둔 동물권보호단체 세이프(SAFE)도 살아있는 동물 수출 전면 금지를 요구하며 이는 "동물의 생명을 위태롭게 만드는 고위험 무역"이라고 비판하기도 했다.

한편 뉴질랜드의 소, 사슴, 염소, 양을 포함한 가축 수출액은 작년 상반기에만 약 5400만 뉴질랜드 달러(약 431억원)에 달했다.

