복지부 "의사국가고시 재접수 기한 연장…6일까지"

재접수하려면 별도 신청 거쳐야

시험기간도 11월20일까지로 연장

[아시아경제 한진주 기자] 정부가 의사 국가고시 실기시험 재접수 기한을 4일에서 6일로 연장한다.

보건복지부는 4일 "의과대학 학생들의 피해를 최소화하기 위해 당초 오늘까지로 예정돼 있었던 의사 국가고시 실기시험 재접수 기한을 일요일인 6일 밤 12시까지로 연장할 예정"이라고 밝혔다.

시험 거부 의사를 밝힌 의대생들에게 다시 응시 기회를 주기 위한 것으로 풀이된다. 앞서 정부가 의대생 90% 상당이 국시를 거부하겠다는 의사를 밝히자 시험 시작 일자를 9월1일에서 8일로 연기하고 이날 오후 6시까지 응시 여부를 최종적으로 확인하겠다고 밝힌 바 있다.

복지부는 "보건의료 발전과 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위해 복지부와 대한의사협회(의협)가 합의함에 따라 시험 신청 기한이 짧았던 점, 추가시험 신청 접수 후 시험의 안정적 운영 등을 고려했다"고 설명했다.

복지부는 11월10일까지로 예정돼있던 시험 기간도 열흘 늘려 11월20일까지로 연장했다. 시험 재접수를 희망하는 학생은 국시원 이메일이나 한국보건의료인국가시험원 대표전화로 신청할 수 있다.

복지부 관계자는 "시험 취소를 신청한 응시생이 시험을 치려면 반드시 재접수 절차가 필요하다"며 "접수를 다시 하지 않을 경우, 응시기회 부여가 불가능한 만큼 기간 내에 절차를 마쳐달라"고 말했다.

정부가 이날 의료계와 합의한 뒤 업무개시명령을 따르지 않았던 전공의에 대한 고발을 취하하고 국시 재접수 기한까지 연장한 것에 대해 의협도 긍정적 반응이다. 의협은 "전공의 고발을 취하하고 국시 재접수 기간을 연장한 복지부의 빠른 결단을 환영한다"고 밝혔다.

