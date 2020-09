[골프토픽] 고진영 '메이저 ANA 타이틀방어 포기'…박성현 출격

[아시아경제 노우래 기자] ○…'넘버 1' 고진영(25ㆍ사진)이 미국여자프로골프(LPGA)투어 ANA인스퍼레이션 타이틀방어를 포기했다.

4일 "오는 11일부터 미국 캘리포니아주 랜초미라지의 미션힐스골프장에서 열리는 메이저 ANA인스퍼레이션에 출전하지 않는다"고 했다. 디펜딩챔프가 불참하는 것은 2003년 파트리샤 무니에-르부(프랑스)가 출산 때문에 이듬해 대회를 건너뛴 이후 16년 만이다. 고진영은 미국의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 진정되지 않았다고 판단해서다. 이번 시즌 1개 대회도 출격하지 않았다.

김효주(25ㆍ롯데)와 이정은6(24ㆍ대방건설), 2017년 우승자 유소연(30ㆍ메디힐)도 국내에 머물 예정이다. 반면 세계랭킹 4위 박성현(27)은 ANA인스퍼레이션을 올해 첫 LPGA투어 무대로 잡았다. 오는 6일 미국으로 출국한다. ANA인스퍼레이션은 시즌 두번째 메이저다. 당초 4월에 펼쳐질 계획이었지만 코로나19의 확산으로 9월로 연기됐다. 무관중으로 벌어지며 폭염을 고려해 캐디의 카트 사용을 허용했다.

