[아시아경제 한진주 기자] 제낙스 제낙스 065620 | 코스닥 증권정보 현재가 3,190 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,190 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 반기보고서 제출 마감…쌍용차 등 42개사 관리종목 지정 제낙스, 56억 규모로 타법인 주식 양도 결정제낙스 현저한 시황변동 관련 “최대주주 지분매각 논의 중단” close 는 4일 한국거래소 코스닥시장본부로부터 제3자 배정 유상증자 결정 철회 등 공시 번복을 이유로 불성실공시법인 지정 예고됐다. 불성실공시법인 지정 여부를 결정 시한은 9월29일이다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr