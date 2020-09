靑 "의료계 '편가르기' 논란은 대통령 진성성 이해 못한 것"

"감사와 위로의 메시지였을 뿐"

문재인 대통령의 지난 2일 간호사 격려 메시지가 '의사-간호사 편가르기' 논란으로 비화한 것에 대해 청와대는 "대통령의 진정성을 너무 이해하지 못한 것"이라고 밝혔다.

청와대 핵심관계자는 이날 기자들과 만나 "간호사분들에 대한 대통령의 사회관계망서비스(SNS) 메시지는 그야말로 감사와 위로의 메시지였을 뿐"이라면서 이같이 말했다. 이 관계자는 "의사분들을 포함한 의료진에 대한 감사 메시지는 대통령이 이미 수차례 발신했었다는 점을 이해해달라"고 덧붙였다.

지난 2일 문 대통령의 간호사 격려 메시지는 편가르기 논란에 휘말린데 이어 일부 언론 보도로 인해 '남탓' 논란으로까지 번지고 있는 상황이다.

시작은 문 대통령이 "파업 의사들 짐까지 떠맡은 간호사 헌신에 감사하다"며 지난 2일 SNS에 올린 메시지였다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 국면 속에서 의사집단의 파업으로 인해 간호사의 업무가 가중되고 있다면서 이를 격려하는 취지의 메시지였으나, 의사와 간호사를 '갈라치기'한다는 비판의 목소리가 터져나왔다.

하태경 국민의힘 의원은 이날 페이스북을 통해 "문 대통령의 국민 이간질 해도 해도 너무 하다"며 "의사들이 문재인정부의 의료정책을 반대한다고 의사와 간호사의 내전을 부추기고 있다"고 주장했다. 김은혜 국민의힘 대변인도 "의사와 간호사를 편 가르기하고 나면, 그다음에는 누구를 적으로 돌릴 셈이냐"고 했다.

야당의 '편가르기' 공세가 이어지던 3일 일부 언론은 해당 글을 청와대 기획비서관실이 작성했다고 보도했고, 이는 '남탓' 논란으로 번졌다. 하 의원은 "대통령이 썼든 비서진이 작성했든 공식적으로 나온 말과 글은 온전히 대통령의 것"이라며 "책임도 최종 결재를 한 문 대통령 본인이 지는 것이고, 비서진의 탓으로 돌려선 안 된다"고 했다.

무소속 홍준표 의원도 "페이스북 글을 직접 쓰신다고 할 땐 언제고 이제는 비서관이 의사, 간호사 갈라치기 글을 올렸다고 한다"면서 "문 대통령은 참 좋으시겠다. 유리할 땐 내가 했고 불리하면 비서관이 했다고 해주니"라고 거들었다.

반면 여당은 문 대통령과 청와대를 적극 옹호하고 있다. 고민정 의원은 3일 페이스북에 "대통령의 감사 메시지에 대해 편 가르기라고 떠들썩하다"며 "이렇게 볼 수도 있구나 하며 놀랐다"고 적었다. 이어 "길에 쓰러진 사람에게 손을 내밀었는데 무슨 의도로 그러냐며 오히려 화를 내는 형국"이라며 "보고도 못 본 척, 누가 다쳐도 그냥 지나쳐야 하나. 왜 이렇게 극단으로 치닫게 됐을까"라고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr