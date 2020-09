ㅐ

두산의 전지박 업체 두산솔루스가 사모펀드 운용사(PEF) 스카이레이크인베스트먼트에 약 6986억원에 팔렸다.

㈜두산은 두산솔루스 지분 18.05%를 스카이레이크인베스트먼트에 2382억 원에 매각한다고 4일 공시했다. 대주주 보유지분 34.88%는 4604억 원에 판다.

거래 종결일은 10월 30일이다.

㈜두산은 두산솔루스 매각대금은 그룹 재무구조 개선을 위한 재원으로 사용될 예정이라고 말했다.

㈜두산은 모트롤사업부를 물적분할한 뒤 소시어스-웰투시 컨소시엄에 4530억 원에 매각한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr