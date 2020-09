구순 화가가 그린 피렌체의 아름다움, 현대백화점 본관서 전시

[아시아경제 박병희 기자] 이탈리아 피렌체의 아름다움을 그리는 화가 울리비에로 울리비에리의 작품이 오는 13일까지 현대백화점 본점 5층에서 전시된다.

울리비에르는 1934년 이탈리아 피렌체에서 태어나 포르타 로마나 미술 학교에서 공부했다. 엘리자베스 2세 영국 여왕의 초상화를 그린 화가로 유명한 '피에트로 안니고니(Pietro Annigoni)'를 사사했다.

울리비에리는 구순을 앞둔 고령에도 여전히 활발히 활동하고 있다. 그는 평생 동안 고향의 아름다움을 화폭에 담아왔다. 풍부한 상상력을 바탕으로 화려한 색깔을 사용해 동화 같은 순수한 그림을 그린다. 그의 작품에 주로 등장하는 소재는 신부, 수녀, 경찰, 보이스카웃소년, 강아지, 고양이 등이다.

울리비에리는 '이탈리아 디자인 위크'에 초대돼 작품을 전시한다. 이번 전시에서는 '피렌치의 정원들(2016년)', '피렌체 사람들의 산책(2017년)', '이태리 남쪽 지방(2014년)', '놀라움(2017년)' 등의 작품을 만날 수 있다.

