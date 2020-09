부산 기장군, 코로나19 확진자 1명 추가 발생

경기도 거주 대학생 귀가 후 증상 발생

기장군 감염병방역단 긴급 방역소독

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 4일 부산 기장군에 코로나19 확진자가 추가로 1명 발생했다. 기장군 내 지역사회 감염으로는 7번째 확진자이다.

확진자는 경기도에 거주하는 대학생 A씨로 지난 1일 집으로 내려와 거주하던 중 코로나19 증상으로 3일 오후 3시 동남권원자력의학원 선별진료소에서 검사를 받았다.

A씨는 4일 오전 8시 10분 양성 판정을 받고 이후 부산의료원으로 이송됐다.

기장군보건소 역학조사팀은 A씨의 감염경로와 이동동선, 접촉자에 대해 파악 중이다.

기장군에서 추가 확진이 발생하자 기장군은 감염병방역단이 긴급 출동해 오전 9시부터 코로나 확진자가 발생한 거주지와 인근지역, 엘리베이터와 계단 등에 방역 소독을 진행했다.

