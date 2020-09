롯데카드 "위메프페이 첫 등록·이용 시 최대 12만 포인트 적립"

12월까지 위메프페이 결제 시 최대 5% 적립

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 위메프와 함께 ‘위메프페이 롯데카드’로 위메프페이 이용 시 포인트를 추가 적립해주는 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

9월 한 달간 위메프페이 롯데카드를 위메프페이에 첫 등록 후 누적 4만원 이상 위메프페이를 이용하면 4만 포인트를 적립해준다. 또 6월26일부터 8월31일까지 롯데카드 결제 및 탈회 이력이 없는 고객이 위메프페이 롯데카드로 추가 8만원 이상 위메프페이를 이용하면 8만 포인트를 추가로 적립해준다.

12월말까지 이 카드를 위메프페이에 등록하고 이용하면 3%를 추가 적립해줘 최대 5%를 월 통합 10만 포인트까지 적립 받을 수 있다. 위메프페이 롯데카드는 롯데카드가 최근 선보인 위메프 상업자표시신용카드(PLCC)로 위메프페이 등록 후 위메프 이용 시 2%를, 일반가맹점에서는 0.7%를 월 최대 5만점까지 위메프포인트로 적립해준다.

롯데카드 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 언택트 소비 트렌드가 두드러지며 관련 간편결제 이용 또한 가파른 성장세를 나타내고 있다”며 “위메프를 자주 이용하는 고객들에게 특화카드 혜택에 풍성한 이벤트를 더해 고객들이 좋은 혜택을 체감할 수 있도록 이벤트를 마련했다”고 말했다.

