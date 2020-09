민주·의협 합의…"파업 종료하고 현장 복귀"(종합)

보름간 이어진 전공의 집단휴진 사태 종료

[아시아경제 서소정 기자] 의료계와 정부 여당이 주요 의료정책 관련 협상을 극적으로 타결하면서 보름간 이어진 전공의 집단휴진 사태가 종료된다.

대한의사협회(의협)와 여당은 4일 "의대정원 확대 등 의료정책과 관련한 협상을 타결하면서 지난달 21일부터 이어온 집단휴진을 멈추고 현장에 복귀할 계획"이라고 밝혔다.

이날 한정애 민주당 정책위의장과 최대집 의협 회장은 오전 8시30분 여의도 민주당사에서 5개 조항에 대한 최종 합의문 서명식을 가졌다.

여당 관계자는 "공공의대 설립과 지역의사제를 원점 재검토한다는 내용의 5개 합의문을 잠정 마련했다"면서 "의료계 문제를 논의하게 될 상설협의체를 만들고, 국회는 이미 제출된 법안들을 의료계와 논의 없이 처리하지 않는 데 합의했다"고 말했다. 이어 "오늘 오전 정부와의 합의문이 발표되는 즉시 의료진이 집단행동을 중단하고, 현장에 복귀할 계획"이라고 말했다.

의협은 여당과 전날부터 밤샘 협상을 진행했으며, 5개 합의문을 잠정 마련했다. 합의문에는 보건복지부가 의대정원 확대, 공공의대 신설 추진을 중단하고 코로나19 안정화 이후 의정협의체에서 모든 가능성을 열어놓고 의협과 협의한다는 내용이 담겼다. 또 의협과 더불어민주당의 정책협약에 따라 구성되는 국회 내 협의체의 논의 결과를 존중하고 의대정원 통보 등 일방적 정책 추진을 강행하지 않기로 합의했다.

아울러 의협과 복지부는 지역수가 등 지역의료지원책 개발, 필수의료 육성 및 지원, 전공의 수련환경의 실질적 개선, 건정심 구조 개선 논의, 의료전달체계계의 확립 등 주요 의료현안을 의제로 하는 의정협의체를 구성하고, 복지부는 협의체의 논의 결과를 보건의료발전계획에 적극 반영하고 실행키로 상호 합의했다.

합의문에는 의협이 문제를 제기하는 4대 정책(의대증원, 공공의대 신설, 첩약 급여화 시범사업, 비대면진료)의 발전적 방안에 대해 협의체에서 논의하는 한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기 극복을 위해 공조한다는 내용도 포함됐다.

의협은 정부와의 합의문 발표도 앞두고 있다. 복지부 관계자는 "의협과 합의만을 마련했고 오늘 오전 중 발표할 예정"이라면서 "복지부와 의협간 서명식 일정에 대해서는 시간과 장소가 확정되는 대로 공지할 예정"이라고 말했다.

