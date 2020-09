[아시아경제 이지은 기자] 국민의힘 정책위의장실 당직자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진으로 비상이 걸렸던 국민의힘이 이종배 정책위의장의 음성 판정으로 한숨을 돌리게 됐다.

최형두 국민의힘 대변인은 4일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "이 정책위의장, 의장실 보좌진 모두 코로나19 음성판정"이라며 "한시름 놓았다"고 밝혔다.

전날 정책위의장실에서 근무하는 당직자가 코로나19 확진을 받으면서 같은 사무실에 있었던 이 정책위의장은 물론 그와 접촉했던 주호영 원내대표의 일정이 취소됐다. 김종인 비상대책위원장도 오후 일정을 취소하고 자택대기했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr