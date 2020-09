화순군 농업인 교육 “전면 온라인으로 전환”

흥미진진, 감동가득...재미있게 배우는 영농교육

[화순=아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 화순군(군수 구충곤)이 코로나19로부터 교육생들의 안전을 지키기 위해 농업인 교육을 전면 온라인 방식으로 전환한다.

그동안 화순군 농업기술센터는 코로나19로 인해 지난 7월부터 농업인대학 13기 과정을 온라인으로 대체해 추진해왔다.

7월 말 방역 1단계(생활 속 거리두기)에는 방역지침을 준수하며 교육을 재개했으나, 코로나19가 다시 전국에서 확산하는 등 상황이 악화하자 전면 비대면으로 전환했다.

이에 농업기술센터는 온라인 교육에 이어 실시간 화상교육 방식을 도입한다.

실시간 화상교육은 온라인 교육의 장점에 실시간 소통의 장점을 더한 방식이다. 강사와 교육생들이 동 시간대 같은 플랫폼에 접속해 이론 교육부터 질의응답, 의견 공유까지 실시간으로 소통할 수 있다.

우선 9월 중 품목별 기술교육(토마토, 미생물 과정)이 화상교육으로 진행된다.

농업기술센터는 원활한 진행을 위해 사전에 전화, 밴드 공지사항, 메일 등을 통해 교육생들이 수강 방법을 숙지할 수 있도록 돕고 드라이브 스루 방식으로 교재를 배부할 계획이다.

농업기술센터 관계자는 "농업인들이 교육을 받는 데 어려움이 없도록 불편사항을 개선하고 다양한 교육방법을 도입하고 있다"며, "위드 코로나 시대에 발맞춰 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편, 화순군 농업기술센터는 유용한 영농기술정보를 카드뉴스로 제작해 농업기술센터 홈페이지, SNS를 통해 제공하고 있다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr