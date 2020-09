KB국민은행, 태풍 '마이삭' 피해 복구 긴급자금 지원

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행은 태풍 '마이삭' 피해를 입은 고객들을 대상으로 피해시설 복구와 금융비용 부담 완화를 위한 금융지원을 시행한다고 3일 밝혔다.

이번 금융지원 대상은 태풍'마이삭'으로 인한 실질적인 재해 피해가 확인된 고객이며, 해당 지역 행정 관청이 발급한 '피해사실확인서'를 은행에 제출하면 된다. 지원 신청기간은 피해 발생일로부터 3개월 이내다.

지원금액은 피해 규모 이내에서 개인대출의 경우 긴급생활안정자금 최대 2천만원 이내, 사업자대출의 경우 운전자금은 최대 5억원(피해 규모 이내), 시설자금은 피해시설 복구를 위한 소요자금 범위 내에서 지원한다. 기업대출은 최고 1.0%p의 특별우대금리도 적용할 예정이다.

또 피해고객 중 만기가 도래하는 대출금을 보유하고 있는 경우 추가적인 원금상환 없이 가계대출의 경우 1.5%p, 기업대출은 1.0%p 이내에서 우대금리를 적용해 기한연장이 가능하며, 피해 발생일로부터 3개월 이내에 원리금을 정상 납입할 경우 연체이자를 면제한다.

KB국민은행 관계자는 "전체 지원 한도에 제한을 두지 않고 피해를 입은 분들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 금융지원에 최선을 다하겠다"며, "피해를 입은 분들이 일상생활로 신속히 복귀하길 바란다"고 말했다.

한편, KB금융그룹은 지난달 집중호우 피해지역 및 고객들을 위해 5억원의 기부금을 전국재해구조협회에 전달한 바 있다. 해당 기부금은 재해구호물품 지원과 수해 피해지역 복구 등에 사용된다.

