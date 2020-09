'홈가드닝' 매출 증가…"코로나블루 반려식물로 처방"

인터파크 가드닝 카테고리 매출 3개월 간 32% ↑

[아시아경제 김철현 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화의 여파로 외부 활동이 크게 줄면서 집 안에 자연의 생기를 들여 정서적 안정감을 얻고자 하는 '플랜테리어(식물 인테리어)'가 부상하고 있다. 집 안 곳곳에 화분을 두고 가꾸거나 자투리 공간을 텃밭으로 활용하는 이들이 많아졌다.

3일 인터파크에 따르면 지난 6월부터 8월까지 가드닝 전체 카테고리 매출이 전년 대비 32% 늘었다. 품목별로 살펴보면 모종·묘목과 흙 매출이 각각 92%, 88% 증가한 것으로 나타났다. 화분은 48%, 자갈·식물영양제 등의 기타 원예용품은 53% 늘었다. 또한 화병 등 인테리어 소품과 인조잔디, 실내분수 등의 가든소품 매출도 각각 50%, 26% 증가했다.

이에 인터파크는 홈 가드닝에 대한 고객들의 수요를 반영해 '그리너리 하우스 기획전'을 진행 중이다. 초보자도 쉽게 기를 수 있는 각종 식물부터 화병, 화분, 씨앗, 흙·자갈 등 각종 원예용품을 한데 모아 최대 20% 할인된 가격에 선보인다.

구유경 인터파크 원예 카테고리 MD는 "예전에는 홈 가드닝의 목적이 미세먼지 방지 및 공기 정화에 집중됐지만, 최근에는 심리적 위안을 얻기 위해 반려식물을 키우는 사람들이 늘고 있다"고 설명했다.

