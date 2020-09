'당근' 들고 티베트 단속 나선 中

14차 경제5개년 계획 포함 등 경제지원 확대…관영언론, 연일 보도

美와 대립 속 분리독립 움직임 사전차단

폼페이오 "티베트 중국화에 우려"…미·중 갈등 새불씨될 수도

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 정부가 연일 '티베트(시짱 자치구) 경제발전'을 강조하고 나섰다.

홍콩 국가보안법과 신장 위구르 인권과 독립, 남중국해 영유권, 대만 독립 문제를 놓고 미국과 첨예한 대립중인 중국 정부가 티베트 지역의 분리독립 움직임을 다독이기 위한 당근책을 제시한 것 아니냐는 해석이 나온다.

마이크 폼페이오 미 국무장관은 2일(현지시간) 브리핑에서 "티베트를 중국화하려는 중국 정부의 행동을 우려한다"고 말해 미ㆍ중 갈등이 티베트로 확대될 가능성에도 무게가 실린다.

시진핑 주석의 특명, '티베트 수호' = 중국 공산당 기관지 인민일보는 최근 들어 잇달아 티베트 관련 보도를 전면에 내세우고 있다.

지난달 31일 '제7차 중국 공산당 중앙 티베트 업무 좌담회' 결과를 1면에 보도한데 이어 이달 2일에는 시 주석의 좌담회 발언 해설 기사를 1면에 실었다. 3일자에도 "당 중앙위는 티베트에서 일하는 것을 매우 중요하게 여긴다"는 해설기사를 2면 상단에 배치했다.

관영 신화통신, 글로벌타임스 역시 티베트 업무 좌담회 등의 내용을 비중있게 다뤘다. 티베트 좌담회는 정책 방향을 결정하는 중국 공산당의 중요한 회의중 하나로, 지난 2015년 이후 5년만에 열렸다.

5년만에 열린 회의라는 점도 의미가 있지만 관영언론들은 내용에 주목하는 분위기다. 중국 매체들은 티베트 지역 정치ㆍ이념 교육 강화, 평화ㆍ안정유지, 국경 강화 등 시 주석이 강조한 말을 중심으로 보도했다.

시 주석은 좌담회에서 "분리주의자들과 싸워 지역의 안정성을 지키자"고 말했다. 이어 "새로운 시대에 티베트 관련 사업은 국가적 단결을 수호하고 민족적 연대를 강화하는데 초점을 맞춰야 한다"고 강조했다. 시 주석은 또 민족관과 역사관 등 애국주의 교육을 주문하기도 했다.

인민일보는 시 주석 발언을 보도한 이후 티베트의 모든 문제를 해결할 수 있는 방법을 한마디로 '발전'이라고 표현했다.

티베트 발전을 위해 빈곤탈출은 물론이고 일자리를 확대해 티베트 지역이 경제적 여유를 가질 수 있도록 별도 지원책을 마련해야 한다고 재차 강조했다.

특히 인민일보는 티베트 발전과 함께 조만간 발표될 '중국 제14차 5개년 계획'을 언급했다.

앞으로 5년간 중국 정부가 추진한 경제개발 청사진에 티베트에 대한 특별 지원책 등이 포함될 가능성이 크다는 의미로 해석된다.

양갑용 국가안보전략연구원 연구위원은 통화에서 "내년부터 시행될 14차 5개년 경제계획에서는 '변방'을 중시할 것으로 보인다"고 내다봤다. 시 주석의 핵심사업인 일대일로를 강화하기 위해서라도 다른 나라와 접점이 되는 변방 개발은 불가피하다는 것이다.

유화책으로 집안 단속 나선 중국 = 중국 정부의 이같은 방침은 분리독립 의지를 잠재우려는 의도가 강하다. 특히 티베트와 함께 중국의 3대 핵심이익 지역으로 꼽히는 홍콩, 대만은 미국과 충돌하면서 바람잘날이 없는 실정이다. 상대적으로 관리가 용이한 티베트를 다독일 필요가 있는 것이다.

티베트와 마주보고 있는 인도와의 국경분쟁 수위가 오르고 있는 점도 부담이다. 인도 정부가 중국을 압박하기 위해 티베트의 분리독립을 지원할 경우 중국 정부는 난처한 상황에 놓일 수 있다.

중국 한 외교소식통은 "내부적으로는 분리독립 문제, 외부적으로는 미국 등 서방진영과의 갈등으로 중국정부가 진퇴양난에 빠질 가능성이 있다"면서 "사전에 불씨를 제거한다는 차원에서 중국 지도부가 티베트에 대한 지원 정책을 밝힌 것으로 보인다"고 전했다.

하지만 미국이 티베트 문제를 공식 언급한 만큼 미ㆍ중 갈등이 이 지역으로 확산될 가능성도 배제할 수 없다.

폼페이오 미 국무장관은 티베트의 중국화를 우려한다며 "중국 측이 달라이 라마와 조건없이 만나, 원만한 합의에 도달할 수 있도록 계속 요구할 것"이라고 말했다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr