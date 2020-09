단일 합의안 조율 의료계…"필수인력 재조정 검토"

"3일 범투위 안건 상정해 추가 논의"

[아시아경제 서소정 기자] 의료계가 단일 합의안 도출을 위해 의견 조율에 돌입했다. 대한의사협회(의협)와 젊은의사 비상대책위는 도출된 합의안을 '4대악 저지투쟁 특별위원회(범투위)'에 안건으로 상정해 추가 논의할 계획이다.

3일 대한전공의협의회·대한의과대학·의학전문대학원학생협회로 구성된 젊은의사 비상대책위원회는 공지사항을 통해 "2일 저녁 의협 집행부와 함께 단일 합의안에 대한 의견 조율을 시작했다"면서 "3일 오후에는 해당 내용을 범투위에 안건으로 상정해 추가적으로 논의할 예정"이라고 밝혔다. 범투위 회의는 이날 1시 의사협회 회의실에서 비공개로 열린다.

젊은의사 비대위는 "필수 인력 투입에 대한 필요성을 인지하고 있다"면서 "전국의과대학교수협의외화 함께 장기화된 단체행동에 대처하기 위해 필수 인력 재조정에 대해 모든 가능성을 열어놓고 검토하도록 하겠다"고 말했다.

이어 "지난 1일 젊은의사 비대위와 한정애 더불어민주당 정책위의장간 대화에서는 서로의 입장에 대해 확인할 수 있었다"면서 "진정성을 갖고 양측이 당면한 문제에 대해 해결하자는 이야기를 했고, 이전에 비해 보다 생산적인 이야기를 나눴다"고 설명했다. 대화의 물꼬를 텄다는 점에서 면담에 의의가 있었다는 설명이다.

비대위는 "현재 전공의들의 입장과, 철회 또는 원점 재논의 명문화의 필요성 등을 한 의원에게 설명했고, 한 의원이 정책위의장으로 보직을 이동한 것에 대해 일선 젊은 의사들의 우려를 전달했고"고 말했다. 이에 한 의원은 "보직은 이동했으나 현재 이 문제의 해결을 위해 소통 창구의 역할로 단일화 됐으며, 국회가 더욱 적극 나서 젊은의사들의 요구사항에 귀 기울일 것"이라면서 "당 정책위의장으로서 보다 책임감 있게 해결에 임하겠다는 입장을 밝혔다"고 전했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr