테슬라 주가 또 추락..2대 주주 지분 매각

신주발행 발표 이후 연이틀 하락

영국계 펀드 지분 5% 이하로 축소

"너무 올라 펀드 편입 규정 초과".."기회되면 다시 살 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 5대1 액면 분할 후 50억달러 규모의 신주발행을 발표한 테슬라 주가가 연이틀 약세를 보이고 이다.

2일(현지시간) 오전 10시50분 현재 뉴욕 증시에서 테슬라 주가는 전일 대비 5.36% 하락한 449.58달러에 거래 중이다. 장중에는 7%나 하락하며 440.67달러에 거래되기도 했다. 테슬라 주가는 액면분할 첫날인 지난달 31일 12%나 급등했었다.

테슬라 주가 하락은 최대 외부 주주인 영국계 자산운용사 베일리 기포드가 증권거래위(SEC)에 테슬라 보유지분을 축소했다고 신고한 것이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

베일리 기포드는 테슬라 주가가 급등하면서 펀드내 편입 제한 원칙 따라 보유지분을 6.32%에서 5%이하로 축소했다.

베일리 기포드는 성명을 통해 "우리는 여전히 테슬라의 주요 주주로 남을 것이다. 우리는 테슬라의 미래에 대해 낙관하고 있다"고 밝혔다. 또 테슬라 주가가 큰폭의 조정을 받는 경우가 생긴다면 다시 지분을 늘릴 수 있다고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr