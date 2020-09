[아시아경제 김봉주 인턴기자] 방송인 임현주가 청순한 미모를 자랑했다.

2일 임현주는 자신의 인스타그램에 근황이 담긴 영상 하나를 올렸다.

영상 속 임현주는 누워있어도 굴욕이 하나도 없는 모습으로 팬들의 감탄을 자아냈다.

한편, 임현주는 최근 JTBC 예능 '장르만 코미디'에 출연한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr