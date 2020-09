알리, 혼전임신 고백→벌써 아들 돌 준비…"코로나로 조촐하게"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 알리가 아들 도건 군의 돌잔치를 준비하며 근황을 전했다.

알리는 2일 인스타그램에 "??? ????? ???????. ?????? ??????? ????????? ??? ??????? ????????. ??????? ????? ??? ???? ?????????? ????? ?????????? ??????? ??? ????????? ?????????? ?? ??????"라는 글과 함께 사진 세 장을 올렸다.

사진 속 알리는 도건 군과 한복을 차려입고, 새댁답게 고운 자태를 뽐냈다.

해당 게시물을 접한 알리의 지인들, 누리꾼들은 "무럭무럭 잘 자랐네요" "건강하게 자라줘서 고마워" "너무 축하해요" 등의 축하 댓글을 남겼다.

알리는 지난 2019년 5월 11일 서울의 한 성당에서 비연예인 남자친구와 결혼했다.

한편, 알리는 결혼식 당일 "세 식구가 여러분에게 인사드린다"며 혼전임신을 고백했다. 이후 결혼 4개월 만인 같은 해 9월, 아들 도건 군을 출산했다.

