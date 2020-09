[아시아경제 이동우 기자] 2일 오후 7시 43분 전남 진도군 남남서쪽 13km 지점에서 규모 2.3의 지진이 발생했다.

진앙은 북위 34.38도, 동경 126.20도이다. 이 지진의 계기진도는 전남지역에서 최대 2이고 나머지 지역은 1이다.

계기진도 2는 조용한 상태에 있거나 건물 위층에 있는 소수의 사람만 느끼는 수준이다. 계기진도 1은 대부분 사람은 느낄 수 없으나 지진계에는 기록되는 수준이다.

기상청은 이번 지진은 북상 중인 제9호 태풍 '마이삭'과는 연관이 없다고 밝혔다.

