文대통령 '의사-간호사 편가르기' 논란 확산

하태경 "국민 이간질 해도해도 너무하다"

문재인 대통령의 2일 '간호사 격려' 메시지를 놓고 논란이 확산하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 국면 속에서 의사집단의 파업으로 인해 간호사의 업무가 가중되고 있다며 이를 격려하는 취지의 메시지였으나, 의사와 간호사를 '갈라치기'한다는 비판의 목소리가 커지고 있다.

하태경 미래통합당(국민의힘) 의원은 이날 페이스북을 통해 "문 대통령의 국민 이간질 해도 해도 너무 하다"며 "의사들이 문재인정부의 의료정책을 반대한다고 의사와 간호사의 내전을 부추기고 있다"고 주장했다.

그는 "의사와 간호사는 원팀"이라면서 "병원은 간호사만 있으면 문을 닫아야 되고, 또 간호사 없이 의사만 있는 병원도 존재할 수 없다"고 했다. 이어 "그런데 코로나 비상시기에 대통령이 의사와 간호사 사이를 이간질하고 싸움 붙이는 글을 게시했다"며 "통합 대신 의사-간호사 이간질 택한 문 대통령은 3류 대통령이 되고 싶느냐"고 반문했다.

김은혜 통합당 대변인도 이날 구두 논평을 통해 "간호사들에게 의사를 향한 대리전을 명한 것이냐"며 "의사와 간호사를 편 가르기하고 나면, 그다음에는 누구를 적으로 돌릴 셈이냐"고 했다.

그는 특히 문 대통령이 '지난 폭염 시기, 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민들의 마음을 울렸다. 의료진이라고 표현되었지만 대부분이 간호사들이었다는 사실을 국민들은 잘 알고 있다'고 표현한 부분을 문제 삼았다. 김 대변인은 "헌신한 '의료진' 그 짧은 세 음절마저 '의사와 간호사' 분열의 언어로 가르는 대통령"이라고 비판했다.

아래는 문재인 대통령의 2일 SNS 메시지 전문.

