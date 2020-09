하이투자증권, 연말까지 코로나 퇴치기금 적립

[아시아경제 박지환 기자] 하이투자증권은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 조기 퇴치에 힘을 더하기 위해 자산관리(WM) 사업 브로커리지 수익 일부를 적립해 '코로나19 퇴치기금'을 조성한다고 2일 밝혔다.

'코로나19 퇴치기금'은 9월부터 연말까지 4개월간 발생하는 위탁매매순수익의 1%를 적립한 재원으로 마련한다. 하이투자증권은 조성된 기금을 코로나19 방역과 피해극복을 위한 사회공헌 유관단체에 기부할 예정이다.

김경규 하이투자증권 사장은 "이번 기금 조성은 코로나19라는 세계적 재난 속에서 자발적 사회환원을 위해 진행하게 됐다"며 "고객으로부터 발생한 수익을 다시 고객에게 기부한다는 이른바 상생경영을 통해 늘 고객과 함께 성장하는 증권사가 되겠다"고 밝혔다.

하이투자증권은 올해 임직원의 자발적 참여에 따른 성금 전달과 '착한 임대인 운동' 참여, 지역 농산물 구매 기부 등 윤리경영과 사회적 책임을 다하기 위해 관련 사회공헌 활동을 지속적으로 펼치고 있다.

