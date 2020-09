네이버, AI 의료학습 모델 개발 데이터톤 개최

축농증 X-ray 이미지 학습 알고리즘 개발 등

[아시아경제 이진규 기자] 네이버 비즈니스 플랫폼(NBP)은 오는 21일부터 5일간 '온라인 인공지능(AI) 데이터톤'(KHD 2020)을 개최한다고 2일 밝혔다.

KHD 2020는 과학기술정보통신부의 '2020 AI 학습용 데이터 구축' 사업의 일환이다. 지난해 건양대병원 주최로 성황리에 마무리된 'Konyang Health Datathon 2019'에 이어 국내에서 의료 영상 데이터를 활용하는 두 번째 대회다.

이번 행사를 통해 구축된 축농증 관련 X-ray 영상과 유방암 관련 디지털 병리 영상 등 학습용 의료 영상 데이터는 AI 학습 모델을 기획하고 개발하는 데 활용된다.

대회 참가자들은 축농증 X-ray 이미지 학습 알고리즘 개발, 유방 병리 이미지 학습 알고리즘 개발 등 2가지 분야 중 하나를 선택해 AI학습 모델을 개발하게 된다. 이에 필요한 모든 컴퓨팅 파워는 NBP의 고성능 클라우드 인프라 상에서 운영되고, 의료 데이터 분석은 네이버의 클라우드 머신러닝 개발 플랫폼 'NSML'을 기반으로 진행된다.

오는 17일까지 참가를 신청할 수 있고, 온라인 접수 후 서류심사를 통해 최종 본선 참가팀을 선정한다. 분야별로 1등 300만원, 2등 200만원 등 총 1000만원 상당의 상금이 지급될 예정이다. 건양대병원과 국립암센터, 건양대 의료인공지능학과가 주관하고, 한국정보화진흥원과 대전광역시, 대한의료정보학회 등이 후원한다.

