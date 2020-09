샤워메이트 버블버블 핸드워시 2종 출시

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업(대표 임재영)의 토털 바디케어 브랜드 샤워메이트에서 잦은 손씻기에도 피부 자극이 적은 버블 폼 제형의 손 세정제 버블버블 핸드워시 2종을 출시했다.

샤워메이트 버블버블 핸드워시는 남녀노소 모든 연령대에서 인기 있는 롯데제과 ‘말랑카우’의 ‘말랑이’ 캐릭터를 패키지에 담아 손 씻기에 즐거움을 더한 버블 형태의 핸드워시다.

잦은 손씻기에도 피부 건조함 걱정없이 순하게 사용 가능하며 귀여운 캐릭터가 주는 친근함과 달달한 과일향을 담아 손씻기를 싫어하는 어린 아이들에게도 즐거운 손씻기 습관을 길러줄 수 있도록 △달달한 ‘바나나 우유향’ △상큼한 ‘블루베리향’ 등 2종을 출시했다.



우유 성분을 함유해 손 세정 후에도 부드럽고 촉촉한 피부를 유지하는데 도움을 준다. 또한 100% 자연 유래 세정 성분으로 민감한 피부도 부담없이 사용할 수 있다. 특히 파라벤, 벤조페논, 인공색소 등 11가지 유해 성분을 무첨가했고, 항균 99.9% 인체적용시험 및 피부자극테스트를 완료했다.



샤워메이트 버블버블 핸드워시는 이마트, 쿠팡 등 온오프라인에서 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr