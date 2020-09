속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 평택시는 20대 A(평택 98번)씨가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 1일 밝혔다.

굿모닝병원 응급실 간호사인 A씨는 지난달 30일 이 병원 선별진료소를 찾았다가 응급실로 옮겨진 B(평택 97번)씨를 기도삽관 등 응급조치하는 과정에서 감염된 것으로 추정된다.

B씨는 병원을 찾은 다음 날인 31일 확진돼 지정 병원으로 옮겨졌다.

B씨가 내원할 당시 굿모닝병원 응급실에 있었던 의료진과 환자 등 17명은 진단 검사 결과 간호사 A씨를 제외한 모두가 음성 판정을 받았다.

평택시 관계자는 "응급실을 일시 폐쇄한 뒤 소독을 완료했고 지금은 진료를 재개한 상태"라며 "해당 간호사는 마스크를 착용한 상태였으나 응급처치 과정에서 감염된 것으로 보인다"고 말했다.

