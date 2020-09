동대문구, 유튜브 이벤트로 언택트 시대 선도

11일까지 100명 대상 스타벅스 모바일 교환권 증정…구독·좋아요·나만의 집콕생활 댓글 달기...10월5일 동대문구 명소·축제·놀거리·볼거리 소재 순수창작영상물 공모전도 개최

[아시아경제 박종일 기자] 정은경 중앙방역대책본부장이 최근 “코로나19 시대에 연대하는 방법은 모두가 흩어지는 것”이라고 강조하자 전 국민이 모임자제와 거리두기에 참여하면서 ‘단단한 연대와 협력’에 동참하고 있다.

이런 가운데 서울 한 자치구가 구정에 대한 관심도를 높이고 소통의 기회를 마련하기 위해 ‘유튜브 이벤트·크리에이터 공모전’을 개최해 관심을 모으고 있다.

동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19로 인한 언택트 시대를 맞아 유튜브 이벤트 및 크리에이터 공모전을 개최한다.

동대문구청 유튜브 이벤트는 DBS 동대문구청 인터넷방송 채널의 ‘우리 함께 춤춰봐요(슬기로운 집콕생활)’ 영상을 시청하고 채널 구독 및 좋아요를 누른 뒤 나만의 집콕생활에 대한 댓글을 남기면 참여 가능하다.

‘우리 함께 춤춰봐요(슬기로운 집콕생활)’ 영상은 집에서 춤 동작을 따라하며 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 제작됐다.

1일부터 11일까지 누구나 참여 가능하며 이벤트 참여자 중 100명을 무작위 추첨해 스타벅스 모바일 교환권을 증정한다.

특히 구는 영상 콘텐츠를 활용한 홍보 효과를 극대화하기 위해 '내가 소개하고 싶은 동대문구'를 주제로 유튜브 크리에이터 공모전을 진행하고 있다.

출품대상은 동대문구의 명소, 축제, 놀거리, 볼거리 등을 소재로 한 3분 이내 순수창작영상물로 공모기간은 오는 10월5일까지로 전 국민 누구나 개인 또는 팀으로 참여할 수 있다.

구는 작품의 활용성, 적합성, 대중성, 창의성, 완성도 등을 심사, ▲대상 1명(100만 원) ▲최우수상 1명(60만 원) ▲우수상 1명(30만 원) ▲장려상 3명(20만 원)을 시상할 예정이다.

응모를 희망하는 사람은 동대문구청 누리집 내 ‘구민참여→온라인접수’에서 참가신청서, 개인정보 수집·이용 동의서 등 제출서류를 구비해 작품영상파일과 함께 방문 제출하거나 담당자 이메일(futuredot@ddm.go.kr, cowboy29@ddm.go.kr)로 접수하면 된다.

자세한 사항은 동대문구청 홍보담당관으로 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “언택트 시대에 영상 콘텐츠를 활용한 활발한 소통으로 구정을 홍보하고 슬기로운 집콕생활도 지원하고자 유튜브 이벤트와 크리에이터 공모전을 진행하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 콘텐츠를 활용한 구정 홍보와 소통과 공감을 통한 열린 구정을 지속적으로 펼쳐 나가도록 하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr