[아시아경제 이기민 기자] 독일 정부가 올해 경제성장률 전망치를 기존보다 1%포인트 올린 -5.8%로 조정했다.

1일 현지언론에 따르면 페터 알트마이어 경제에너지부 장관은 이날 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 사태로 충격을 받은 독일 경제가 빠르게 회복되고 있다면서 경제성장률 전망치를 상향했다.

유럽 내 코로나19가 확산되던 지난 4월 말 독일 정부는 올해 경제성장률을 -6.8%로 전망했다.

알트마이어 장관은 독일의 국내총생산(GDP)이 2022년에 코로나19 위기 이전 수준으로 회복할 것이라고 예상했다.

그는 코로나19 재확산을 막기 위해 상점 운영 중단 등의 '셧다운' 조치를 다시 하지 않을 것이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr