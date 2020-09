쿠오카, 반얀트리 갤러리 인숍서 팝업스토어 개최

[컬처&라이프부 김희영 기자] 프리미엄 스킨케어 브랜드 쿠오카가 한 달간 반얀트리 클럽 앤 스파 서울 갤러리 인숍에서 팝업 스토어를 진행한다.

쿠오카는 오는 9월30일까지 반얀트리 서울 클럽동 갤러리 인숍에서 팝업 스토어를 열고 다양한 단독 할인 이벤트를 선보인다. 쿠오카는 토너 블렌드, 리페어 블렌드, 세럼 블렌드, 크림 블렌드 등 피부에 무해한 원료를 선별해 제조 후 1개월 이내 제품만 판매하는 극신선주의 스킨케어 브랜드다.

이번 행사에서는 프리미엄 블렌드 전제품 할인은 물론 구매 고객을 대상으로 증정 이벤트를 진행한다. 단품 전 품목은 10% 할인, 베스트 3종과 4종 세트 구매 시 20% 할인된 가격으로 구매 가능하다. 특히 모든 구매 고객을 대상으로 쿠오카 4종 트라이얼 팩이 제공된다. 이 밖에도 일정 금액 이상 구매 시 쿠오카 실크 파우치 및 비치백, 비치타월 세트를 증정할 예정이다.

한편 쿠오카는 화이트 트러플을 베이스로 한 스킨케어 라인을 선보이고 있다. 피부 산화 작용을 원천 차단하여 피부 탄력을 극대화하고 보습력과 보습 유지력이 뛰어나다. 특히 전제품 화학 방부제, 인공색소, 인공향료를 100% 배제한 저자극 제품이다.

