속보[아시아경제 조성필 기자] 한국철도(코레일)가 수도권 방역수위 2.5단계 격상에 맞춰 추석 명절 승차권 예매 일정을 다음 주로 연기한다고 1일 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr