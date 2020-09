'1만원 때문에'…제주서 30대女 강도살해한 20대 검거

피의자, 택배일 관두고 생활고에 시달려 온 20대 男

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제주서 생활비 마련을 위해 편의점에서 일을 마친 뒤 귀가하던 여성을 살해한 20대가 경찰에 체포됐다.

제주서부경찰서는 30대 여성을 살해하고 현금을 강탈한 혐의(강도살해)로 A(29)씨를 붙잡아 조사하고 있다고 1일 밝혔다.

A씨는 지난달 30일 오후 6시 50분께 제주시 도두1동 민속오일시장 인근 호박밭에서 지나가던 여성 B(39)씨를 살해한 혐의를 받는다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 30일 오후께 본인 소유 탑차를 타고 오일시장 인근에서 범행 대상을 물색하다 오일시장 인근 이면도로를 걷던 B씨를 발견해 뒤따라갔다.

A씨는 B씨를 따라 걷다 밭으로 끌고가 준비한 흉기로 B씨를 위협했다. 이 과정에서 A씨는 B씨의 목과 가슴 등에 흉기를 수차례 휘둘러 살해했다.

A씨는 지난 4∼7월 택배 일을 하다가 "생각보다 돈이 되지 않는다"며 택배 일을 그만 둔 이후 현재 무직으로, 평소 생활고에 시달려 온 것으로 조사됐다.

피해자 시신에서는 격렬히 저항한 흔적이 발견됐다.

A씨는 범행 후 B씨가 소지하고 있던 현금 1만원과 신용카드를 훔쳐 도주했다.

B씨는 제주시 도두항 인근 편의점에서 일하는 시간제 근로자로, 지난달 31일 낮 12시께 호박밭에서 숨져 있는 것을 밭 주인이 발견해 경찰에 신고했다.

B씨는 30일 오후 퇴근한 이후 연락이 닿지 않고, 집에 돌아오지도 않자 B씨 부모가 이튿날 오전 0시 27분께 경찰에 신고했다.

B씨는 평소 오후 5∼6시에 퇴근해 도보로 1시간 거리인 제주시 용담동 집까지 걸어서 귀가해온 것으로 전해졌다.

경찰은 B씨 시신이 발견된 곳 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확인해 A씨를 추적한 끝에 범행 익일인 31일 오후 10시 48분께 A씨를 서귀포시 표선면의 한 주차장에서 긴급체포했다.

A씨의 차량에서 범행 당시 사용한 흉기와 B씨의 신용카드, 휴대전화 케이스가 발견됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr