20대 남성, 31일 밤 서귀포시 주차장에서 붙잡혀

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주서부경찰은 제주국제공항 인근 풀밭에서 A씨(39.여)를 살해한 혐의로 용의자 B씨(29.남)를 붙잡았다고 1일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 31일 저녁 10시 50분쯤 서귀포시 한 주차장에서 B씨를 긴급 체포했다. 경찰 수사에서 B씨는 생활비를 마련하기 위해 범행을 저질렀다며 모든 사실을 인정했다.

경찰은 B씨를 상대로 자세한 범행 동기 등을 조사하고 있다.

한편 A씨는 지난 30일 밤 제주시 도두동 한 편의점에서 일을 마친 뒤 집으로 돌아가다 변을 당했다. 가족들은 A씨가 귀가하지 않자 31일 자정 0시 25분쯤 경찰에 신고했다.

이후 A씨는 제주국제공항 인근 풀밭에서 지나가던 주민에게 싸늘한 시신으로 발견됐다. A씨는 발견 당시 수차례 흉기에 찔려 사망한 상태였다.

