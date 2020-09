"수수료율 높다" 지적에…네이버파이낸셜 "동일 비교 어렵다"

권칠승 더불어민주당 의원

"규제 밖 PG사 제도적 정비 시급"

[아시아경제 기하영 기자]비대면 결제가 늘어나는 가운데 네이버페이와 배달의민족 서비스의 수수료율이 높다는 지적이 나왔다. 이에 대해 네이버파이낸셜은 수수료에는 카드사에 지불해야하는 수수료와 부가서비스 비용 등이 포함돼 있어 동일 비교가 어렵다고 반박했다.

1일 권칠승 더불어민주당 의원(화성 병)이 금융감독원으로부터 제출받은 전자지급결제대행(PG)사 전자금융결제 현황에 따르면, 상위 10개사의 수수료 수입은 2018년 2조970억원, 2019년 2조4830억원, 2020년 상반기 1조5450억원으로 매년 늘어났다. 평균 수수료율 2.2%로 카드사 수수료를 상회하는 것으로 확인됐다. PG사는 전자 상거래시 판매자가 카드사와 직접 가맹계약을 맺지 않고도 인터넷 전자결제를 할 수 있도록 지불 대행하는 회사를 말한다.

특히 네이퍼파이낸셜과 우아한 형제들은 PG사 중 수수료율이 2.8%로 가장 높았다. 이들 회사가 최근 3년 동안 거두어 들인 수수료만 네이버 파이낸셜 1조1210억원, 우아한 형제들 3630억원에 달하는 것으로 나타났다.

권 의원은 "PG사는 전자금융거래법에 따라 금융감독원의 감독을 받고 있지만 표준약관, 수수료, 판매금액 정산 등 가맹점이나 영세 판매업체에 대한 보호조치가 미흡한 상황"이라며 "규제 밖에 있는 PG사에 대한 제도적 정비가 시급하다"고 지적했다.

이에 대해 네이버파이낸셜은 "수수료에는 카드사 등에 지불해야 하는 결제수수료와 다른 PG사가 제공하지 않는 부가서비스 비용이 포함돼 있어 수치만으로 막대한 수익을 냈다고 판단할 수 없다"고 설명했다. PG사는 가맹점을 대신해 카드사에 결제를 대신해주는 사업자이기 때문에 카드사에 기본적인 결제수수료를 부과하게 돼 평균 수수료율이 카드사 수수료를 하회하기 어렵다는 것이다.

또 수수료율이 높다는 지적에 대해서도 "스마트스토어와 주문형페이의 경우 주문 접수, 발송, 교환, 회원관리, 포인트적립 등 다양한 기능을 제공하므로 동일 비교가 어렵다"며 "결제대행만 하는 결제형 페이의 경우 평균 2.3%의 수수료율만 받고 있고 영세 자영업자에게도 인하된 수수료율을 적용하고 있다"고 반박했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr