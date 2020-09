사랑제일교회·광복절 도심집회 중복 관련자, 코로나 양성률 31%

[아시아경제 조성필 기자] 사랑제일교회 교인·방문자이자 광복절 광화문 도심집회 참석자의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진율이 30%를 넘긴 것으로 집계됐다.

1일 중앙재난안전대책본부에 따르면 전날 오후 6시 기준 사랑제일교회 교인·방문자이면서 지난달 15일 도심집회에도 참석한 680명 가운데 280명이 진단검사를 마쳤다. 그 결과 이들의 코로나19 양성률은 31.0%인 것으로 나타났다.

사랑제일교회 교인·방문자만 살펴보면 관리대상 5300여명 가운데 3900여명이 검사를 받았고 양성률은 18.4%다. 나머지 1400여명은 검사를 거부했거나 연락이 닿지 않았다.

도심집회 관련자 4만7000여명 가운데에선 1만8000여명만 검사를 받았다. 양성률은 1.7%다. 7000여명은 연락이 두절되거나 검사를 거부한 상태다.

앞서 방역당국은 지난달 사랑제일교회 현장 역학조사와 이동통신사 협조를 통해 교회 관련자 5912명, 광화문 인근 체류자 5만1242명을 잠정적인 관리 대상으로 정하고 검사를 독려해왔다.

