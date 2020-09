[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 도기범 서귀포해양경찰서장은 제9호 태풍 “마이삭”이 북상함에 따라, 1일 서귀포 관내 항·포구를 찾아 태풍 대비태세와 파출소 구조대응태세를 점검했다.

서귀포해경은 8월 31일 오후 4시부터 태풍대책본부를 가동했다. 해상근무 중인 경비함정을 통해 조업 어선을 안전해역으로 미리 대피하도록 조치하고, 최일선 현장인 파출소에서는 연안 안전사고 위험예보가 “주의보”로 격상됨에 따라 해안가·방파제 등 위험지역 순찰을 강화했다.

제주=호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr