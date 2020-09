장석웅 교육감 “전남형 초·중통합학교 추진” 의지 피력

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 농산어촌 소규모 학교의 교육력 강화를 위해 다른 새로운 개념의 ‘전남형 초·중통합학교’ 운영을 적극 추진하겠다는 의지를 표명했다.

장석웅 교육감은 1일 오전 본청 대회의실에서 열린 9월 월례회의에서 “전남교육의 어려운 현실을 극복하기 위해서는 멀리 보고 미래를 대비해야 한다”면서 이같이 밝혔다.

이날 장 교육감은 ‘멀리 헤아려 대비하지 않으면 가까이서 걱정이 생긴다(人無遠慮 必有近憂)’는 공자의 말을 빌려 “지금 대비하지 않으면 전남의 소규모 학교들은 독자생존이 불가능할 것”이라고 우려했다.

그는 “그동안에도 작은 학교를 살리기 위해 학교 별 특색 프로그램 운영이라든지, 시설개선, 또 지자체·지역사회와의 협력을 강화하는 등 여러 시도를 해왔지만 역부족이었다”며 “20년 전 도내 11개의 초·중, 중·고 통합학교가 만들어졌지만, 이는 물리적 통합에 불과했고 의미 있는 성과를 거두지 못했다”고 진단했다.

이어 “이제 다른 관점과 각도에서 접근해야 할 때”라며 “면 단위 30~40명 이하의 초등학교와 중학교를 통합하는 ‘초·중통합학교 정책’을 적극 추진하겠다”고 덧붙였다.

기존 통합학교와 차별화를 목표로 하는 ‘전남형 초·중통합학교’는 교육부가 추진하는 ‘그린 스마트 스쿨’ 사업과 연계해 공간을 혁신하고, 학교를 생태적으로 재구성하고, 마을과 함께하는 복합공간을 조성한다는 것이 골자다.

장 교육감은 “교육부가 연말까지 관련 시행령을 개정하면 교사들이 초·중학교를 넘나들며 교육과정을 연계해 가르치는 것이 가능하다”며 “초·중 통합학교는 모두가 가고 싶어 하는 학교가 되고 경쟁력이 획기적으로 높아질 것”이라고 전망했다.

그는 초·중 통합학교를 중심으로 서울교육청의 ‘농산어촌 유학 프로그램’을 적극 도입하면, 코로나19 상황에서 전남의 작은 학교들이 매력적인 유학처가 될 것으로 기대했다.

앞서 장석웅 교육감은 지난 7월 21일 유은혜 부총리 겸 교육부 장관을 만난 자리에서 “초·중등 자격증 구분에 의한 교원 배치의 한계, 복수자격 교원의 겸임 기피, 통합교육과정 편성·운영 지침 미비 등이 통합학교 운영을 가로막고 있다”며 관련 법규 개정을 건의한 바 있다.

전남도교육청은 내년 1학기에 초·중통합학교 시범학교를 운영하고, 20개 학교를 지정해 준비한 후 오는 2022년 3월부터 본격적으로 운영할 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr