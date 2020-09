"코로나 치료비 구상권 청구"…시민단체, 사랑제일교회·전광훈 고발

[아시아경제 유병돈 기자]신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 수도권 집단감염 온상으로 꼽히는 사랑제일교회와 전광훈 목사에 대해 코로나19 확산에 따른 사회적 비용을 청구하는 고발장이 경찰에 접수됐다.

오천도 애국국민운동대연합은 1일 사랑제일교회와 전 목사, 한국기독교총연합회(한기총) 등에 대해 구상권 청구하는 고발장을서울 구로경찰서에 접수했다.

오 대표는 이날 고발장 접수에 앞선 기자회견에서 "전(광훈) 목사는 광화문에 나와 코로나19에 걸리고 확산시켰다"면서 "국민 혈세를 낭비하게 했다. 이들에게 철저히 구상권을 청구하고 자비로 고치게 해야 한다"고 강조했다.이어 "합동 예배를 드리고 코로나19를 사회적으로 유발·확산시킨다면 계속 고발 조치하겠다"고 전했다.

오 대표는 이날 의사들의 파업에 대해 비판하면서 대한의사협회 최대집 회장을 미필적 고의에 의한 살인죄로 고발하기도 했다.

앞서 이 단체는 지난달 27일에도 전 목사를 재난안전관리기본법, 집시법, 보건복지법, 감염병예방법 위반 혐의로 고발한 바 있다. 당시 오 대표는 주옥순 엄마부대 대표와 유튜브 '신의한수' 신혜식 대표도 허위사실유포 및 공무집행방해 등으로 고발했다.

