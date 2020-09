제주도 신임 정무부지사에 고영권 변호사 임용

적극적 소통과 살아있는 정책 추진으로 도민 가교역할 기대

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주도는 신임 정무부지사에 전 법률사무소 ‘청어람’ 고영권 대표 변호사를 임용하고 1일 임용장을 수여했다.

신임 고영권 정무부지사 임용은 지난 7월 22일 정무부지사 예정자로 지명된 후 제주도의 인사청문 요청에 의해 실시된 도의회의 인사청문회가 8월 28일 마무리됨에 따른 것이다.

제주도는 고영권 정무부지사 지명 당시 “12년간의 변호사 경력과 젊은 열정을 바탕으로 각종 현안에 대하여 적극적인 소통과 발로 뛰는 살아있는 정책을 주도적으로 수행할 것을 기대한다” 라고 배경을 설명한 바 있다.

고영권 부지사 역시 청문회 과정에서 1차 산업의 새로운 돌파구를 만들어 나가기 위한 소통과 협업을 강조하며, “법률가로서의 경험과 능력을 살려 필요한 부분은 법규범으로 제도화하는 한편 정무적 기능을 발휘하여 체감 행정의 토대를 만들어 나가겠다”는 포부를 밝혔다.

신임 고영권 정무부지사는 제주시 한경면 출신으로 고산초·중학교와 대기고, 서울대 법과대학을 졸업하고 사법연수원 수료 후 변호사로 활동해 왔다.

제주=호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr