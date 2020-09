[아시아경제 김민영 기자] 서울 중구 을지로 하나은행 본점 근무 직원 1명이 1일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다. 은행 측은 본점 건물을 폐쇄하고 방역에 나섰으며 본점 직원 전원에 재택근무를 지시했다.

이날 하나은행에 따르면 을지로 본점 22층에 근무하는 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

하나은행은 2일 오후 5시까지 을지로 본점 건물 전체를 폐쇄하고 방역 조치하기로 했다. 직원들은 모두 재택근무로 전환토록 했다.

확진 직원과 같은 층에 근무한 전 직원과 동선이 겹치는 직원은 코로나19 진단검사를 받을 예정이다.

