창원시의회, 9월 의장단 간담회 개최

추경 재원 마련 방안 등 논의

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시의회는 9월 의장단 간담회를 개최했다고 1일 밝혔다.

의회는 매월 집행부와 함께 주요현안에 대해 논의하고 소통하는 간담회를 개최해 오고 있으나, 이날은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 관련 보고를 제외한 집행부의 현안보고는 모두 취소했다.

시의회가 이런 결정을 한 것은 창원시가 코로나19 확산방지를 위해 행정력을 집중할 수 있도록 하기 위해서다.

이날 간담회를 통해 안병오 기획예산실장으로부터 코로나19 재확산에 따른 시민과 지역경제 피해 최소화를 위한 추경 재원 마련 방안을 보고 받았으며, 의회 차원의 대응 방안 등에 대해서도 논의했다.

또한 시의회는 최일선 현장에서 코로나19 확산방지를 위해 휴일도 없이 고군분투하고 있는 비상근무자들의 노고를 격려하기 위해 코로나 대응 종합상황실 및 3개 지역보건소·선별진료소 근무자들을 위한 격려물품도 전달하기도 했다.

이치우 의장은 “코로나19 확산방지를 위해 최선의 노력을 다하고 있는 비상근무자들의 헌신과 노고에 진심으로 감사드린다”며 “시의회에서도 코로나19 확산 방지를 위해 집행부와 함께 적극 협력하고 대응과 방안을 적극 모색할 것이다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr