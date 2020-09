[아시아경제 금보령 기자] 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 4,920 전일대비 5 등락률 +0.10% 거래량 12,113 전일가 4,915 2020.09.01 11:50 장중(20분지연) 관련기사 다스코, 27억원 규모 매립작업 소요자재 납품계약 체결다스코, 152억원 규모 수도권 매립지 부대공사 하도급계약 체결다스코, 51억 규모 인천공항 보안시설공사 수주 계약 체결 close 는 시설자금 및 운영자금 총 200억원 조달을 위해 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 1일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 사채만기일은 2025년 9월3일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr