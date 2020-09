푸르덴셜생명, KB금융 자회사로 출범…"계열사와 시너지 발휘"

[아시아경제 오현길 기자] KB금융그룹 자회사로 새롭게 편입한 푸르덴셜생명이 금융 계열사와 다양한 시너지를 발휘하겠다고 밝혔다.

푸르덴셜생명은 1일 서울 역삼동 푸르덴셜타워에서 KB금융 자회사 편입을 기념하는 출범식을 진행했다.

출범식에는 선우석호 KB금융지주 이사회 의장과 윤종규 KB금융지주 회장을 포함해 양종희 KB금융지주 보험 부문 부문장, 이창권 KB금융지주 CSO 부사장, 민기식 푸르덴셜생명 신임 대표이사 사장, 김정대 푸르덴셜생명 선임사외이사 6명이 참석했다. 푸르덴셜생명과 계열사 임직원은 출범식을 유튜브 실시간 생중계로 시청했다.

윤종규 KB금융지주 회장은 "국내 최대 영업망을 보유한 KB금융과 생명보험 업계 최고 영업력을 보유한 푸르덴셜생명이 합쳐져 다양한 시너지가 날 것으로 기대한다"며 "푸르덴셜생명이 KB금융그룹이라는 이름으로 함께 성장하고 발전할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.

윤 회장은 이날 민기식 대표에게 KB금융그룹 배지를 달아주며 '보험업계 마켓리더'로서 위상을 강화해 줄 것을 당부했다.

푸르덴셜생명은 이날 '생명보험의 가치를 더해 세상을 바꾸는 금융'을 슬로건을 내걸고, "고객의 신뢰를 바탕으로 장기적이고 혁신적인 금융 서비스를 제공해 나가겠다"고 선포했다.

우선 올해 최우선 과제로 KB금융 내 안착과 밸류업을 꼽았다. 푸르덴셜생명의 강점인 국내 최고 수준의 전속 설계사, 업계 최고 수준의 재무 건전성, 안정적인 자산운용 포트폴리오 등 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 독립 법인 형태로 운영된다.

또 ▲고객 최우선의 철학을 실현하기 위한 현장 중심의 문화 강화 ▲최고 수준의 전속 설계사와 KB금융그룹의 다양한 금융 서비스를 접목한 프리미엄 영업모델 구축 ▲디지털 혁신을 통한 차별화된 고객서비스 제공 등을 중장기 전략방향으로 삼았다.

푸르덴셜생명은 고소득 비중이 높은 65만명의 고객들에게 부동산·세무·법무 등 KB금융그룹 차원의 다양한 맞춤형 자산관리 서비스도 제공할 예정이다. 전속 설계사 라이프플래너(LP) 채널을 '모바일 웰스 매니저'로 전환해 경쟁력을 높일 계획이다.

민 대표는 "푸르덴셜생명은 라이프플래너 채널을 통해 안정적인 성장을 기록해왔다"며 "생명보험시장의 마켓리더가 될 수 있도록 업계 최고의 프리미엄 라이프플래너 채널을 만들어 수준 높은 서비스와 금융 상품을 제공하겠다"고 말했다.

