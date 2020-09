[아시아경제 조현의 기자] 국내 임상시험수탁기관(CRO) 엘에스케이글로벌파마서비스(이하 LSK 글로벌 PS)는 중국 시노백이 개발 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 후보물질 'PiCoVac'의 방글라데시 임상 3상 시험을 수행한다고 1일 밝혔다.

이번 임상은 방글라데시 다카 지역의 병원 7곳에서 4200여명의 의료진을 대상으로 진행된다. 임상이 진행되는 병원은 코로나19 환자의 치료를 중점적으로 맡고 있어 의료진의 감염 위험이 높다.

임상은 코로나19 확산에 따라 비대면 방식으로 이뤄진다. 임상 참여를 위한 검사와 사전동의, 백신 투여 등을 대면으로 실시한 후 건강 상태 보고와 같은 모니터링 등은 온라인으로 할 예정이다.

이영작 LSK 글로벌 PS 대표는 "임상시험 환경 변화에 맞춰 수년간 비대면 임상시험을 준비해온 만큼 이번 임상도 성공적으로 마무리하겠다"고 말했다.

