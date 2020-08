'언택트族 타깃' 케이뱅크 "쇼핑·배달앱 쓰면 월 최대 2만원 캐시백"

모바일 쇼핑, 넷플릭스, 배달앱 등 12개 제휴사 3% 특별 캐시백 혜택

쇼핑, 음식 주문, 동영상 시청 등 ‘집콕’에 특화된 카드

[아시아경제 김효진 기자] 케이뱅크는 비대면 서비스에 최적화된 혜택을 제공하는 ‘케이뱅크 플러스 체크카드’를 출시했다고 1일 밝혔다.

쇼핑, 배달음식 주문, 온라인 동영상 서비스 등 총 12개 제휴사에서 이 카드를 사용하면 전월 사용 실적에 따라 이용 금액의 3%(월 최대 2만원 한도)를 현금 특별 캐시백으로 돌려준다. 3% 특별 캐시백 혜택은 쿠팡, 지마켓, 옥션 등 모바일 쇼핑 업체와 배달의민족, 요기요, 배달통 등 배달 서비스 업체에서 받을 수 있다.

넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 지니뮤직 등 엔터테인먼트 서비스나 구글 플레이스토어, 애플 애플리케이션(앱)스토어, 네이버 플러스 멤버십 등 플랫폼에서 사용한 금액에도 이 혜택이 적용된다.

국내외 모든 가맹점에서 카드를 사용하면 이용 금액의 0.3%를 돌려주는 혜택은 기본이다. 이는 특별 캐시백과 별도로 제공되며, 전월 사용 실적 조건이나 최대 한도가 없다.

예를 들어 모바일 쇼핑 및 배달앱에서 한 달 50만원을 사용하는 고객이라면 특별 캐시백(3%) 1만5000원과 일반 캐시백(0.3%) 1500원을 합쳐 총 1만6500원을 돌려받을 수 있다.

케이뱅크 관계자는 “비대면 서비스가 일상이 된 상황에 맞춰 고객에게 응원이 될 수 있는 상품을 출시하게 됐다”며 "고객 니즈에 맞춰 차별화된 혜택을 제공할 수 있는 케이뱅크만의 금융 상품을 지속 발굴해 나갈 것”이라고 했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr