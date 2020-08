공영쇼핑, 9월 한 달 “한가위 마음을 보내세요”

[아시아경제 문혜원 기자]공영쇼핑은 9월 한 달 간 적립금, 할인, 특집전 등 ‘2020 한가위 마음을 보내세요’ 이벤트를 펼친다고 1일 밝혔다.

먼저 ‘한가위 5000원 적립’ 행사는 1회 또는 누적 5만원 이상 구매고객 전원에게 적립금 5000원을 지급한다. 이날부터 이달 25일 주문 건에 한해 여행·예약, 무형상품, 주류 등 일부를 제외한 방송·온라인 상품 모두 가능하다. 적립금은 배송완료 기준 5만원 달성 시 7일 후 지급된다.

선물 등 동일상품을 여러 개 주문할 경우엔 최대 20% 즉시할인 혜택과 함께 ▲2개·5만원 이상 10% ▲3개·10만원 이상 15% ▲5개·15만원 이상 20%를 할인해 준다. 여행이나 게릴라 돌발찬스 등 일부를 제외한 방송상품을 온라인(모바일앱·PC)에서 구매 시 적용된다. 복수 구매한 상품은 주문 시 각각 다른 주소지로 배송이 가능하다.

5% 적립 이벤트는 미리주문 시 적립금을 지급받을 수 있다. 온라인(모바일·PC) 방송상품이 대상으로 TV편성표나 해당 상품을 검색 후 ‘미리주문’ 버튼만 누르면 된다. 미리주문 후 결재, 배송완료 후에 자동 적립된다.

이날부터 매일 오전 9시30분과 오후 9시45분(주말 오전 9시10분과 오후9시55분~10시 편성 상이)에 ‘한가위 특집전’을 하루 2회 방송한다.

공영쇼핑의 마스크 방송은 돌발찬스 뿐만 아니라 60분 정규방송으로도 확대 운영한다. 이달부터는 차단율이 높은 KF94, KF80 마스크로 확대 판매하는 등 식약처 인증받은 안전하고 신뢰할 수 있는 공영쇼핑의 마스크 경쟁력을 계속 키워나갈 계획이다.

