신한카드, 스쿨뱅킹 자동납부 이벤트…"학생당 5000원 캐시백"

2개월 납부 시 학생당 5000원 캐시백

신규 신청 고객, 자녀안심보험 무료 가입 혜택

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 9월 한 달간 '2학기 스쿨뱅킹 자동납부 캐시백 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.

스쿨뱅킹 자동납부는 전국 초·중·고등학교에 납부하는 수업료, 급식비, 방과후학습비 등을 은행 이체가 아닌 신한카드로 자동 결제하는 서비스다.

행사기간 내 스쿨뱅킹 자동납부를 신규로 신청한 후 다음달까지 자동납부를 완료하면 학비를 납부한 학생 1명당 5000원 캐시백을 받을 수 있다.

또 행사기간 내 스쿨뱅킹 자동납부를 신규로 신청하는 고객에게 골절, 화상 수술비와 식중독 입원지원비를 보장하는 '현대해상 하이키즈 상해보험'에 무료로 가입할 수 있는 혜택을 제공한다. 초등학생일 경우 스쿨존 내 어린이 교통사고에 대한 보장도 제공한다.

이와 함께 신한카드 사내벤처 매쓰피티에서는 이벤트에 응모한 고객 중 100명을 추첨하여 개인 맞춤 수학 학습지 무료 체험 기회를 제공할 예정이다. 1:1 화상수업 스타트업인 수파자에서는 화상수업 30분 무료체험 기회와 25% 특별할인을 제공한다.

신한금융지주 계열사인 오렌지라이프에서는 신한카드로 2학기 스쿨뱅킹 자동납부를 이용하고 별도의 보틀 이벤트에 응모한 고객 중 1만명을 추첨해 자체 제작한 텀블러 오!마이보틀을 제공한다.

스쿨뱅킹 자동납부 서비스는 신한카드 홈페이지와 신한페이판, 신한카드 스쿨뱅킹 신청 전용 ARS를 통해 신청할 수 있다.

