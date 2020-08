이마트, '30만원대' 50인치 자체브랜드 TV 판매

24인치 모니터도 출시

"늘어나는 가전 수요 잡는다"

[아시아경제 차민영 기자] 이마트가 늘어나는 가전 수요를 잡기 위해 가성비 높은 자체브랜드(PB) TV·모니터를 출시한다.

이마트는 오는 3일 ‘일렉트로맨 50인치 TV’를, 10일에는 ‘노브랜드 24인치 모니터’를 판매할 계획이라고 1일 밝혔다.

‘일렉트로맨 50인치 UHD TV’는 이마트가 선보이는 일렉트로맨 TV 6번째 모델로 3000대 한정 37만9000원에 판매한다. 시중 유사 스펙을 지닌 상품 대비 40% 이상 저렴한 가격이다. 50인치 스마트TV임에도 불구 30만원대 가격을 갖췄다. 범용성 모델을 지향하며 인터넷강의용으로도, 게임용으로 활용 가능하다. ‘넷플릭스’, ‘유튜브’ 정식 인증을 받은 제품으로 리모컨 버튼 바로가기 기능을 제공하며, 4K 화질의 스트리밍 시청도 가능하다. 이마트가 직접 품질을 보증할 뿐 아니라 전국 100여개 TG삼보 전문 서비스센터를 통한 AS서비스를 받을 수 있다.

‘노브랜드 24인치 평면 모니터’는 11만9000원이라는 파격적인 가격을 자랑한다. 유사 브랜드 상품 대비 20~30% 가량 저렴한 수준이다. 프레임리스 베젤로 넓은 화면을 구현했고 1920*1080의 풀 HD 해상도를 지원해 선명한 영상을 즐길 수 있다. 또한 플리커 프리, 블루라이트 저감 기능을 갖춰 눈의 피로도를 낮췄다. 플리커 프리란 모니터의 백라이트 깜빡임 현상을 제거해 눈의 피로, 두통, 시야 흐림 등의 증상 없이 모니터를 오랜 시간 편안하게 사용할 수 있도록 하는 기능이다. 별도의 내장 스피커도 탑재돼 원격수업 등 영상 시청에 최적화돼있다.

이마트가 이처럼 자체브랜드 가전을 적극 확대하는 것은 관련 매출이 꾸준히 늘고 있기 때문이다. 실제 지난달 15일부터 30일까지 모니터 매출은 35.8% 증가했고 태블릿PC 판매도47.8% 늘어났다. TV 역시 35.8%의 매출신장률을 기록했으며, 사운드바·케이블 등 ‘TV 주변기기’도 67.4% 신장했다.

이는 코로나의 여파로 기업들이 속속 재택근무를 도입하는 한편, 수도권을 중심으로 초·중·고등학교들이 전면 원격수업 실시에 나섰기 때문으로 풀이된다. 집에서 여가생활을 즐기려는 ‘홈코노미족’의 증가로 각종 동영상 플랫폼과 IPTV를 활용해 집에서 편하게 영화, 드라마 등을 보는 사례가 많아지며 관련 시장도 계속해서 커지는 모양새다.

강지은 이마트 가전담당 바이어는 “이마트의 오랜 가전상품 개발 노하우를 바탕으로 우수한 품질과 합리적인 가격을 자랑하는 자체브랜드 TV, 모니터를 추가로 내놓게 됐다”며 “TV나 모니터를 구매하려는 고객 분들에게 알뜰한 쇼핑을 위한 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr