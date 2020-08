"간호사님 힘내세요" 아이유, 간호사에 1억원 '아이스조끼' 전달

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 가수 겸 배우 아이유가 코로나19 치료를 위해 힘쓰는 간호사들을 위해 1억 원 상당의 얼음 조끼를 기부했다.

아이유는 31일 사랑의열매 사회복지공동모금회를 통해 대한간호협회에 1억 원 상당의 아이스조끼 약 4,600벌을 기부했다.

대한간호협회는 아이유로부터 기증 받은 아이스조끼를 코로나19 현장에서 방호복을 입고 더위에 시달리는 간호사들을 위해 전국 선별진료소 및 의료기관에 보낼 계획이다.

대한간호협회는 지난 6월부터 국가지정병원과 전담병원, 선별진료소 등에 코로나19 대응에 필요한 응원 물품을 보내 왔다.

앞서 아이유는 지난 2월에도 코로나19 확산을 막고 취약계층, 의료진을 돕기 위해 2억여 원을 기부했다. 또 이번해 어린이날에는 저소득층 어린이들을 위해 1억 원을 기부했고, 최근에도 수재민을 위해 1억 원을 전달했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr